Диггинс выиграла гонку преследования на «Тур де Ски», Ступак — пятая, Сорина — седьмая

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Американская лыжница Джессика Диггинс выиграла гонку преследования на многодневке «Тур де Ски».

Второй финишировала соотечественница победительницы Роси Бреннен, третьей пришла шведка Фрида Карлссон. Лучший результат из российских спортсменок показала Юлия Ступак, занявшая пятое место. В топ-10 попала также Татьяна Сорина, которая финишировала седьмой.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Валь-Мюстайр, Швейцария

Женщины. Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль.

1. Джессика Диггинс — 26.54,1

2. Роси Бреннен (обе — США) — +5,6

3. Фрида Карлссон (Швеция) — +10,7

4. Анамария Лампич (Словения) — +57,9

5. Юлия Ступак — +59,4...

7. Татьяна Сорина — +1.15,5...

11. Наталья Непряева — +1.34,6...

14. Алиса Жамбалова — +2.07,1

15. Яна Кирпиченко — +2.07,6...

28. Анна Нечаевская (все — Россия) — +3.45,5