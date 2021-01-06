Падение Диггинс и блестящий финиш Ступак. Видеообзор пасьюта «Тур де Ски»

Сегодня, 6 января, российская лыжница Юлия Ступак одержала победу в гонке преследования на пятом этапе многодневки «Тур де Ски». Начав гонку с четвёртого места, Ступак быстро приблизилась к лидерам, вышла вперёд и удержалась во главе до самого финиша.



Судьбу второго места определил лишь фотофиниш. Эбба Андерссон (Швеция) на 0,1 секунды опередила стартовавшую первой американку Джессику Диггинс. Стоит отметить, что Диггинс упала на одном из спусков.



Четвёртое место в гонке заняла ещё одна представительница США Рози Бреннан. Её отставание от Ступак составило 17,3 секунды.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат International Ski Federation.

Благодаря победе в гонке преследования Ступак поднялась на третье место в общем зачёте многодневки. Теперь её отставание от лидера соревнований Джессики Диггинс (США), которая финишировала третьей, сократилось до 58 секунд. Между Диггинс и Ступак располагается другая американка Рози Бреннан (+22 секунды), занявшая в гонке четвёртое место.