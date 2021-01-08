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38-летняя чемпионка ОИ Анна Чичерова объяснила, почему передумала завершать карьеру

38-летняя чемпионка ОИ Анна Чичерова объяснила, почему передумала завершать карьеру
Другие / Лёгкая атлетика 0

Олимпийская чемпионка 2012 года в прыжках в высоту Анна Чичерова рассказала, почему передумала уходить из спорта. Вчера, 7 января, 38-летняя Чичерова прыгнула на 1 метр 89 сантиметров на турнире в Екатеринбурге, уступив Марии Ласицкене (1,92 м).

«Скомканный из-за пандемии прошлый летний сезон стал основной причиной того, что я приняла решение остаться в спорте. Присутствует какая-то незавершённость и отсутствие логики, ведь я думала изначально, что летом у меня получится ударно всё закончить.

Посмотрим, как всё сложится дальше, ведь ситуация с коронавирусом пока не меняется. И очень радостно, что, несмотря на пандемию, проводятся такие турниры, как в Екатеринбурге, Челябинске, Москве, а у нас есть возможность пока выступать», — приводит слова Чичеровой ТАСС.

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