Большунов выиграл масс-старт на «Тур де Ски», в топ-5 четыре россиянина

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу на шестом этапе многодневки «Тур де Ски», выиграв масс-старт классическим ходом на 15 км. Вторым стал итальянец Франческо де Фабиани, уступивший 1,8 секунды. Места с третьего по пятое заняли россияне Алексей Червоткин, Илья Семиков и Иван Якимушкин.
Андрей Мельниченко стал седьмым, Денис Спицов — 20-м, Евгений Белов — 24-м, Артём Мальцев — 27-м, Александр Терентьев — 40-м, Глеб Ретивых — 48-м.
«Тур де Ски». 6-й этап. Мужчины. Масс-старт 15 км классическим ходом
1. Александр Большунов (Россия) — 41.33,7
2. Франческо де Фабиани (Италия) — +1,8
3. Алексей Червоткин (Россия) — +3,7
4. Илья Семиков (Россия) — +6,7
5. Иван Якимушкин (Россия) — +7,6
...7. Андрей Мельниченко (Россия) — +9,6
...20. Денис Спицов (Италия) — +32,0
...24. Евгений Белов (Россия) — +48,1
...27. Артём Мальцев (Россия) — +1.03,6
...40. Александр Терентьев (Россия) — 2.29,2
...48. Глеб Ретивых (Россия) — +4.07,6.
- 8 января 2021
-
16:52
-
16:31
-
16:26
-
16:19
-
16:19
-
16:15
-
16:10
-
16:08
-
15:59
-
15:55
-
15:28
-
14:54
-
13:15
-
13:02
-
12:00
-
11:44
-
10:43
-
09:50
-
02:34
-
01:22
-
00:43
- 7 января 2021
-
20:58
-
19:12
-
18:46
-
17:40
-
17:40
-
17:36
-
17:29
-
17:26
-
17:07
-
16:20
-
15:48
-
15:44
-
15:11
-
13:28