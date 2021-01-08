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Большунов выиграл масс-старт на «Тур де Ски», в топ-5 четыре россиянина

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу на шестом этапе многодневки «Тур де Ски», выиграв масс-старт классическим ходом на 15 км. Вторым стал итальянец Франческо де Фабиани, уступивший 1,8 секунды. Места с третьего по пятое заняли россияне Алексей Червоткин, Илья Семиков и Иван Якимушкин.

Андрей Мельниченко стал седьмым, Денис Спицов — 20-м, Евгений Белов — 24-м, Артём Мальцев — 27-м, Александр Терентьев — 40-м, Глеб Ретивых — 48-м.

«Тур де Ски». 6-й этап. Мужчины. Масс-старт 15 км классическим ходом

1. Александр Большунов (Россия) — 41.33,7

2. Франческо де Фабиани (Италия) — +1,8

3. Алексей Червоткин (Россия) — +3,7

4. Илья Семиков (Россия) — +6,7

5. Иван Якимушкин (Россия) — +7,6

...7. Андрей Мельниченко (Россия) — +9,6

...20. Денис Спицов (Италия) — +32,0

...24. Евгений Белов (Россия) — +48,1

...27. Артём Мальцев (Россия) — +1.03,6

...40. Александр Терентьев (Россия) — 2.29,2

...48. Глеб Ретивых (Россия) — +4.07,6.