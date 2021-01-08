Большунов прокомментировал пятую победу подряд на «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свою пятую победу подряд на многодневке «Тур де Ски». Сегодня, 8 января, он стал победителем масс-старта.
«Сегодня идеальные условия: мороз, отлично подготовленная трасса. Поэтому было сложно от кого-то убежать, и борьба была до самых последних метров. Всё решилось на финише. Рад, что смог выиграть в такой борьбе», — сказал Большунов в интервью после гонки.
Вторым в масс-старте стал итальянец Франческо де Фабиани, уступивший 1,8 секунды. Места с третьего по пятое заняли россияне Алексей Червоткин, Илья Семиков и Иван Якимушкин.
Андрей Мельниченко стал седьмым, Денис Спицов — 20-м, Евгений Белов — 24-м, Артём Мальцев — 27-м, Александр Терентьев — 40-м, Глеб Ретивых — 48-м.
Большунов выиграл масс-старт на «Тур де Ски», в топ-5 четыре россиянина
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