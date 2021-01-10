Саночница Татьяна Иванова выиграла чемпионат Европы
Российская саночница Татьяна Иванова стала победительницей чемпионата Европы, который проходит в Сигулде (Латвия).
Второе место в одиночных соренованиях заняла немка Натали Гайзенбергер, третье — россиянка Виктория Демченко.
Санный спорт. Чемпионат Европы. Сигулда, Латвия. Женщины. Одиночные соревнования
1. Татьяна Иванова (Россия) — 1.23,594
2. Натали Гайзенбергер (Германия) — 1.23,646
3. Виктория Демченко — 1.23,755...
8. Екатерина Катникова — 1.24,080...
21. Екатерина Батурина (все — Россия) — 1.25,029
Для 29-летней Ивановой эта победа стала пятой (2010, 2012, 2018, 2020, 2021) в одиночных соревнованиях на чемпионатах Европы. Помимо этого, спортсменка является чемпионкой мира (2019) и Европы (2012, 2018) в эстафете.
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