Berliner Kurier: гандболисты России готовят хитрый протест. Может быть переполох!

Немецкое издание Berliner Kurier оценило заявление главного тренера мужской сборной России по гандболу Велимира Петковича, сделанное накануне стартовавшего 13 января в Египте чемпионата мира.

На страницах сайта Berliner Kurier вышла статья заголовком «Велимир Петкович и хитрый протест российских гандболистов». Немцы давно знакомы с Петковичем, который привёл клуб «Фюксе Берлин» к Кубку ЕГФ. Автор статьи пишет, что российские гандболисты и их немецкий тренер Петкович решили организовать хитрый протест в Египте, что может вызвать переполох.

Дело в том, что спортсмены, выступающие как команда Федерации гандбола России, без национального герба и флага, будет носить их изображение под игровыми футболками.

«У всех нас, даже у меня, хотя я не русский, герб и флаг России будут под футболками. Их нельзя демонстрировать, но мы будем их чувствовать», — сказал Петкович в недавнем интервью.