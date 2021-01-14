Гимнастка Солдатова: по многочисленным просьбам оставлю это фото в ленте

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова опубликовала новую фотографию на своей странице в «Инстаграме». На фото спортсменка, одетая в чёрный костюм, позирует у зеркала перед камерой.
«По многочисленным просьбам оставлю это фото в ленте», — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александры Солдатовой.
«А какой у вас рост?» — написал один из подписчиков в комментариях.
«172-173», — ответила спортсменка.
22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016). В декабре 2020 года спортсменка объявила о завершении карьеры.
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