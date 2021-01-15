Сергей Устюгов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка России

Двукратный чемпион мира лыжник Сергей Устюгов, вернувшийся к соревнованиям после перенесённого коронавируса, занял второе место в гонке на 15 км классическим стилем на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке. Победителем соревнований стал Илья Порошкин. Тройку призёров замкнул Станислав Волженцев.

В женской гонке на 10 км победила Алия Иксанова.



Лыжные гонки. Этап Кубка России. Кирово-Чепецк

Гонка на 15 км классическим стилем. Раздельный старт. Мужчины

1. Илья Порошкин — 40.31,5.

2. Сергей Устюгов — +9,5.

3. Станислав Волженцев — +1.02,0.



Гонка на 10 км классическим стилем. Раздельный старт. Женщины

1. Алия Иксанова — 31.10,9.

2. Диана Головань — +20,6.

3. Марина Черноусова — +29,7.

Вчера, 14 января, Устюгов стал победителем спринта. Сергей войдёт в состав сборной России на этап Кубка мира в Фалуне, который состоится 29-31 января.