Сергей Устюгов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка России

Двукратный чемпион мира лыжник Сергей Устюгов, вернувшийся к соревнованиям после перенесённого коронавируса, занял второе место в гонке на 15 км классическим стилем на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке. Победителем соревнований стал Илья Порошкин. Тройку призёров замкнул Станислав Волженцев.
В женской гонке на 10 км победила Алия Иксанова.
Лыжные гонки. Этап Кубка России. Кирово-Чепецк
Гонка на 15 км классическим стилем. Раздельный старт. Мужчины
1. Илья Порошкин — 40.31,5.
2. Сергей Устюгов — +9,5.
3. Станислав Волженцев — +1.02,0.
Гонка на 10 км классическим стилем. Раздельный старт. Женщины
1. Алия Иксанова — 31.10,9.
2. Диана Головань — +20,6.
3. Марина Черноусова — +29,7.
Вчера, 14 января, Устюгов стал победителем спринта. Сергей войдёт в состав сборной России на этап Кубка мира в Фалуне, который состоится 29-31 января.
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