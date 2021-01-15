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«Фокус с падающим сугробом не удался». Елена Исинбаева показала красивое зимнее видео

«Фокус с падающим сугробом не удался». Елена Исинбаева показала красивое зимнее видео
Другие / Лёгкая атлетика 0

Олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике, автор 28 мировых рекордов в прыжках с шестом Елена Исинбаева показала, почему у неё не получилось сделать красивое фото с падающим снегом.

«Ожидание/реальность. А ветка ёлочки оказалась обледеневшей и неподъёмной. Фокус с падающим сугробом не удался. А вообще, погода сегодня шикарная!» — написала Исинбаева на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Елены Исинбаевой в «Инстаграме».

Исинбаева вместе с мужем, членом сборной России по метанию копья Никитой Петиновым, живёт в Волгограде. Пара воспитывает двух детей: шестилетнюю Еву и Добрыню, которому в феврале исполнится три года.

Исинбаева – первая женщина, преодолевшая в прыжках с шестом высоту 5 м. Елена – член комиссии спортсменов МОК.

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