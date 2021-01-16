Российские гандболисты обыграли команду Словении и вышли в основной этап ЧМ-2021

Мужская сборная России по гандболу одержала первую победу на чемпионате мира, который проходит в Египте. В матче второго тура российские гандболисты нанесли поражение команде Словении со счётом 31:25 и вышли в основной раунд соревнований.

Самыми результативными в составе сборной России стали Дмитрий Киселёв, Игорь Сорока и Сергей Марк Косоротов, забившие по 6 мячей.

Напомним, в первом туре россияне сыграли вничью со сборной Беларуси (32:32). На групповом этапе национальной команде, которая выступает под флагом ФГР, осталось провести только один матч — со сборной Южной Кореи, которая потерпела два поражения. Россияне сыграют с корейцами 18 января.

Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Александрия, Египет

Группа Н. Второй тур

Россия — Словения — 31:25 (16:13)