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Российские гандболисты обыграли команду Словении и вышли в основной этап ЧМ-2021

Российские гандболисты обыграли команду Словении и вышли в основной этап ЧМ-2021
Другие / Гандбол 0
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Мужская сборная России по гандболу одержала первую победу на чемпионате мира, который проходит в Египте. В матче второго тура российские гандболисты нанесли поражение команде Словении со счётом 31:25 и вышли в основной раунд соревнований.

Самыми результативными в составе сборной России стали Дмитрий Киселёв, Игорь Сорока и Сергей Марк Косоротов, забившие по 6 мячей.

Напомним, в первом туре россияне сыграли вничью со сборной Беларуси (32:32). На групповом этапе национальной команде, которая выступает под флагом ФГР, осталось провести только один матч — со сборной Южной Кореи, которая потерпела два поражения. Россияне сыграют с корейцами 18 января.

Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Александрия, Египет
Группа Н. Второй тур

Россия — Словения — 31:25 (16:13)

ЧМ-2021 (м). Группа H. 2-й тур
16 января 2021, суббота. 20:00 МСК
Россия
Окончен
31 : 25
Словения
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