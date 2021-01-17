Сергей Устюгов вошёл в состав сборной России на этапы Кубка мира в Лахти и Фалуне

Главный тренер сборной Ханты-Мансийского автономного округа по лыжным гонкам Сергей Крянин сообщил, что Сергей Устюгов включён в состав сборной России на этапы Кубка мира в Лахти (Финляндия) и Фалуне (Швеция). Спортсмен перенёс коронавирус, находясь на сборе в Валь-Сеналесе (Италия) во второй половине октября. Последствия заболевания долгое время не позволяли ему полностью восстановиться, поэтому он не вошёл в заявку сборной России на «Тур де Ски».

«Вопрос его участия на ближайших этапах Кубка мира в Лахти и Фалуне уже решён, Устюгов включён в состав сборной России. Ему очень важно выступать и показывать результаты. Понятно, что после перенесенной болезни добиться этого будет сложнее. Да, конкуренция в сборной России очень большая, но он всё равно должен доказывать, что остаётся неслабым лыжником. Всё в его руках и ногах.



Сергей хорошо показал себя в Кирово-Чепецке, движения во время гонок были очень неплохие. Теперь надо посмотреть, как он будет выглядеть в очной борьбе. Во время первой гонки у него еще болела голова, а сейчас вроде полегче стало», — приводит слова Крянина ТАСС.

Этап Кубка мира в Лахти пройдёт с 23 по 24 января, в Фалуне — с 29 по 31 января.