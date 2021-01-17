«Как такового лыжного братства нет». Сергей Устюгов — об общении с иностранными лыжниками

Двукратный чемпион мира 2017 года, победитель многодневной гонки «Тур де Ски» — 2017 российский лыжник Сергей Устюгов, который на этапе в Лахти вернётся на Кубок мира, рассказал об опыте общения с иностранными лыжниками.
«Как такового лыжного братства нет, но кто-то общается. У нас Глеб Ретивых часто общается с иностранными спортсменами в приветливой форме: «Привет!», «Пока», «Как себя чувствуешь?». Я раньше периодически переписывался с Эмилем Иверсеном, он присылал мне всякие классные фотографии. С Синдре Скаром, с Финном Крогом,… Ну, в основном норвежцы. «Привет!» «Как дела?» «Хорошая гонка». Но так, чтобы плотно, чай ходить друг к другу пить – такого у нас нет», — сказал Устюгов в интервью порталу «Чепецк.ру».
По итогам этапа Кубка России в Кирово-Чепецке Устюгов включён в состав сборной России на этапы Кубка мира в Лахти (Финляндия) и Фалуне (Швеция).
Ранее спортсмен перенёс коронавирус, находясь на сборе в Валь-Сеналесе (Италия) во второй половине октября. Последствия заболевания долгое время не позволяли ему полностью восстановиться, поэтому он не вошёл в заявку сборной России на «Тур де Ски».
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