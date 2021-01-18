Клебо: пусть мои результаты будут похуже сейчас, а не на чемпионате мира

Лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем на чемпионате Норвегии, где он показал четвёртый результат.

«В идеале, хотелось бы выигрывать все гонки, в которых участвуешь, но пусть результаты будут похуже сейчас, а не на чемпионате мира. Никаких гарантий нет, но, думаю, ещё пять или шесть недель тренировок — и станет лучше.



Я не устал, просто чувствую, что много тренировался. Будет неплохо провести несколько дней более спокойно. Ни в коем случае не переживаю, чувствую, что контролирую ситуацию. В некоторые дни мне кажется, что готов очень хорошо, но в другие дни мне тяжелее, потому что я много тренируюсь.



Никогда нельзя быть полностью уверенным, но я делаю то, что я и мой дедушка считаем правильным. Для чемпионата мира этот подход может быть совершенно неверным, но, раз есть возможность, хочу попробовать», — приводит слова Клебо VG.