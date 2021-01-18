Клебо: пусть мои результаты будут похуже сейчас, а не на чемпионате мира

Лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем на чемпионате Норвегии, где он показал четвёртый результат.
«В идеале, хотелось бы выигрывать все гонки, в которых участвуешь, но пусть результаты будут похуже сейчас, а не на чемпионате мира. Никаких гарантий нет, но, думаю, ещё пять или шесть недель тренировок — и станет лучше.
Я не устал, просто чувствую, что много тренировался. Будет неплохо провести несколько дней более спокойно. Ни в коем случае не переживаю, чувствую, что контролирую ситуацию. В некоторые дни мне кажется, что готов очень хорошо, но в другие дни мне тяжелее, потому что я много тренируюсь.
Никогда нельзя быть полностью уверенным, но я делаю то, что я и мой дедушка считаем правильным. Для чемпионата мира этот подход может быть совершенно неверным, но, раз есть возможность, хочу попробовать», — приводит слова Клебо VG.
- 19 января 2021
-
00:34
-
00:01
- 18 января 2021
-
23:59
-
23:36
-
23:22
-
22:58
-
22:27
-
22:17
-
21:53
-
21:02
-
20:43
-
20:22
-
18:58
-
18:48
-
18:40
-
18:28
-
17:41
-
17:27
-
16:54
-
16:34
-
16:27
-
15:23
-
14:05
-
13:29
-
13:28
-
12:36
-
12:00
-
10:59
-
10:13
-
01:03
-
00:49
-
00:34
-
00:12
- 17 января 2021
-
22:52
-
21:57