Дюплантис обошёл Ибрагимовича в борьбе за звание спортсмена года в Швеции

Легкоатлет Арман Дюплантис, специализирующийся на прыжках с шестом, признан спортсменом 2020 года в Швеции. В споре за почётную награду он опередил футболиста Златана Ибрагимовича, хоккеиста Виктора Хедмана и метателя диска Даниэля Столя.

В 2020 года Дюплантис трижды улучшал мировые рекорды в прыжках с шестом. В феврале в течение одной недели он сначала преодолел планку на высоте 6,17 м, а затем и 6,18. В сентябре Арман (или как его называют Мондо) стал обладателем высшего мирового достижения на открытом воздухе — 6,15 м.

«Хочу поблагодарить Мондо за его достижения и сегодняшние награды. Ты проделал фантастическую работу. Это очень много значит для лёгкой атлетики, прыжков с шестом и спорта в целом. Желаю вам всего наилучшего в будущем», — приводит SVT слова олимпийского чемпиона Сергея Бубки из видеопоздравления, показанного на церемонии.

Добавим, что спортсменкой года в Швеции стала лыжница Линн Сван.