Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Статьи /

20-летний швед Арман Дюплантис побил мировой рекорд Сергея Бубки в прыжках с шестом

«Вечный» рекорд Сергея Бубки пал!
Александр Говоров
«Вечный» рекорд Сергея Бубки пал! Легендарного советского прыгуна превзошёл 20-летний юнец
Мировой рекорд держался 26 лет. Но, кажется, 6,15 – это не предел для шведского прыгуна Армана Дюплантиса.
Другие / Лёгкая атлетика 0

Рекорд советского и украинского легкоатлета Сергея Бубки в прыжках с шестом казался вечным. 26 с лишним лет никто не мог преодолеть планку на высоте 6 метров 14 сантиметров. Но 2020-й год полон сюрпризов. Малоизвестный 20-летний швед Арман Дюплантис превзошёл достижение легендарного украинца, причём сделал это с хорошим запасом.

Как же это произошло?

А как же рекорд Лявильни?

В феврале 2014 года французский легкоатлет Рено Лявильни уже побил рекорд Бубки, прыгнув сразу на 6,16 метров. Произошло это на турнире «Звёзды шеста» в Донецке, который считался неофициальным чемпионатом мира среди шестовиков. Тогда считалось, что после 35 мировых рекордов Бубки этот вид легкоатлетической программы остановился в развитии.

Но француз сумел раскачать его. Тёплым донецким вечером Рено прыгнул на 6,16. Причём сделал это с первой попытки. Выглядело это настолько легко, что было полное ощущение, что планка установлена где-то в районе пяти с половиной метров. Лявильни на эмоциях и диком адреналине решил пойти дальше и установил планку на высоте 6,21 м, однако допустил ошибку при прыжке и неудачно упал. К сожалению, продолжить соревнования он тогда так и не смог.

Рекорд ведь был побит, не так ли? Не совсем. Лявильни побил рекорд Бубки в закрытых помещениях, а настоящими рекордами в лёгкой атлетике по традиции считают лишь те, что установлены на открытом воздухе. А вот здесь французский атлет так и не преуспел.

Кстати, его эмоциональный порыв прыгнуть сразу на пять сантиметров выше нового рекорда был не очень логичным. Надо было брать пример с Бубки, который всегда увеличивал свои достижения ровно на один сантиметр. Помимо здравой логики, что улучшать достижения надо постепенно, шаг за шагом, не обошлось и без финансового интереса. За каждый новый рекорд Международная федерация лёгкой атлетики выплачивала ему по 100 тысяч долларов.

Через 21 год в Донецке пал мировой рекорд Бубки!
На традиционном турнире "Звёзды шеста" французский прыгун Рено Лявильни установил новый мировой – 6 м 16 см!

«Я хотел быть лучшим, когда ещё был в подгузниках»

Лявильни казался едва ли не последней надеждой на то, чтобы побить великий рекорд Бубки. Долгое время не было никого, кто мог бы в обозримом будущем прыгнуть так высоко. А потом буквально из ниоткуда появился шведский юнец по имени Арман Дюплантис. Его знали люди, крутящиеся в лёгкой атлетике, но широкой публике его имя было неизвестно.

Всё изменилось в августе 2018 года, когда Арман выиграл чемпионат Европы с национальным рекордом – 6,05 м. А уже в феврале 2020 года побил рекорд того самого Лявильни в помещениях, со второй попытки взяв высоту 6,17 м.

«С тех пор как я начал прыгать на заднем дворе, когда я был ещё в подгузниках, я хотел быть лучшим среди тех, кто когда-либо жил, – побить мировой рекорд. Я не знаю, как объяснить это чувство. Это то, к чему я стремился с трёх лет», – не скрывал эмоций Дюплантис.

«Наконец-то!»

Всё это было хорошо, но главный рекорд Бубки по-прежнему не был побит. На открытом воздухе никто не мог прыгнуть выше 6,14 м. 20-летний швед поставил цель войти в историю на турнире в Риме. Место выбрано не случайно, ведь Бубка 26 лет назад тоже поставил свой рекорд в Италии.

Конечно, Арману хотелось бы сделать это при заполненных трибунах, но реальность такова, что в ближайшие годы, а, может быть, десятилетия, мир не будет прежним и зрителей на трибунах он мог бы ждать очень долго. А тогда зачем ждать, если можно бить рекорды здесь и сейчас?!

В Риме Дюплантис улетел на необходимые для небывалого мирового достижения 6,15 м. Причём впечатляло и то, какой у шведского прыгуна был запас прочности. Казалось, что при желании он легко сможет поставить планку ещё на 5-10 сантиметров выше и перелететь её.

«Наконец-то я побил мировой рекорд! Так здорово, я невероятно хотел взять эти 6,15! Я хотел прыгнуть их на открытом стадионе, чтобы больше не было неразберихи. Теперь я владею лучшими прыжками и в помещении, и на улице. Все постоянно говорили о мировом рекорде, и это было грузом на моих плечах. Я понял, что должен установить рекорд, чтобы люди перестали меня о нем спрашивать. Когда я всё-таки его побил, то чувствовал больше облегчение, чем радость».

Теперь Дюплантис действительно официальный рекордсмен. «Вечный» рекорд Бубки пал.

Что дальше? Ещё один новый мировой рекорд?

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020