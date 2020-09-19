«Вечный» рекорд Сергея Бубки пал! Легендарного советского прыгуна превзошёл 20-летний юнец

Рекорд советского и украинского легкоатлета Сергея Бубки в прыжках с шестом казался вечным. 26 с лишним лет никто не мог преодолеть планку на высоте 6 метров 14 сантиметров. Но 2020-й год полон сюрпризов. Малоизвестный 20-летний швед Арман Дюплантис превзошёл достижение легендарного украинца, причём сделал это с хорошим запасом.



Как же это произошло?

А как же рекорд Лявильни?

В феврале 2014 года французский легкоатлет Рено Лявильни уже побил рекорд Бубки, прыгнув сразу на 6,16 метров. Произошло это на турнире «Звёзды шеста» в Донецке, который считался неофициальным чемпионатом мира среди шестовиков. Тогда считалось, что после 35 мировых рекордов Бубки этот вид легкоатлетической программы остановился в развитии.

Но француз сумел раскачать его. Тёплым донецким вечером Рено прыгнул на 6,16. Причём сделал это с первой попытки. Выглядело это настолько легко, что было полное ощущение, что планка установлена где-то в районе пяти с половиной метров. Лявильни на эмоциях и диком адреналине решил пойти дальше и установил планку на высоте 6,21 м, однако допустил ошибку при прыжке и неудачно упал. К сожалению, продолжить соревнования он тогда так и не смог.

Рекорд ведь был побит, не так ли? Не совсем. Лявильни побил рекорд Бубки в закрытых помещениях, а настоящими рекордами в лёгкой атлетике по традиции считают лишь те, что установлены на открытом воздухе. А вот здесь французский атлет так и не преуспел.

Кстати, его эмоциональный порыв прыгнуть сразу на пять сантиметров выше нового рекорда был не очень логичным. Надо было брать пример с Бубки, который всегда увеличивал свои достижения ровно на один сантиметр. Помимо здравой логики, что улучшать достижения надо постепенно, шаг за шагом, не обошлось и без финансового интереса. За каждый новый рекорд Международная федерация лёгкой атлетики выплачивала ему по 100 тысяч долларов.

Через 21 год в Донецке пал мировой рекорд Бубки! На традиционном турнире "Звёзды шеста" французский прыгун Рено Лявильни установил новый мировой – 6 м 16 см!

«Я хотел быть лучшим, когда ещё был в подгузниках»

Лявильни казался едва ли не последней надеждой на то, чтобы побить великий рекорд Бубки. Долгое время не было никого, кто мог бы в обозримом будущем прыгнуть так высоко. А потом буквально из ниоткуда появился шведский юнец по имени Арман Дюплантис. Его знали люди, крутящиеся в лёгкой атлетике, но широкой публике его имя было неизвестно.



Всё изменилось в августе 2018 года, когда Арман выиграл чемпионат Европы с национальным рекордом – 6,05 м. А уже в феврале 2020 года побил рекорд того самого Лявильни в помещениях, со второй попытки взяв высоту 6,17 м.



«С тех пор как я начал прыгать на заднем дворе, когда я был ещё в подгузниках, я хотел быть лучшим среди тех, кто когда-либо жил, – побить мировой рекорд. Я не знаю, как объяснить это чувство. Это то, к чему я стремился с трёх лет», – не скрывал эмоций Дюплантис.

«Наконец-то!»

Всё это было хорошо, но главный рекорд Бубки по-прежнему не был побит. На открытом воздухе никто не мог прыгнуть выше 6,14 м. 20-летний швед поставил цель войти в историю на турнире в Риме. Место выбрано не случайно, ведь Бубка 26 лет назад тоже поставил свой рекорд в Италии.

Конечно, Арману хотелось бы сделать это при заполненных трибунах, но реальность такова, что в ближайшие годы, а, может быть, десятилетия, мир не будет прежним и зрителей на трибунах он мог бы ждать очень долго. А тогда зачем ждать, если можно бить рекорды здесь и сейчас?!

В Риме Дюплантис улетел на необходимые для небывалого мирового достижения 6,15 м. Причём впечатляло и то, какой у шведского прыгуна был запас прочности. Казалось, что при желании он легко сможет поставить планку ещё на 5-10 сантиметров выше и перелететь её.

«Наконец-то я побил мировой рекорд! Так здорово, я невероятно хотел взять эти 6,15! Я хотел прыгнуть их на открытом стадионе, чтобы больше не было неразберихи. Теперь я владею лучшими прыжками и в помещении, и на улице. Все постоянно говорили о мировом рекорде, и это было грузом на моих плечах. Я понял, что должен установить рекорд, чтобы люди перестали меня о нем спрашивать. Когда я всё-таки его побил, то чувствовал больше облегчение, чем радость».

Теперь Дюплантис действительно официальный рекордсмен. «Вечный» рекорд Бубки пал.

Что дальше? Ещё один новый мировой рекорд?