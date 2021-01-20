Симен Хегстад Крюгер — о победе Рёте: ненавижу это. На ЧМ я ему 20 секунд не проиграю

Двукратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер выразил разочарование результатом гонки на 15 км коньковым ходом в рамках чемпионата Норвегии. Он занял второе место, проиграв 3,5 секунды Сьюру Рёте. При этом в ходе гонки Крюгер опережал Рёте на 17 секунд.
«Я расстроен, что проиграл дуэль Сьюру. Я это ненавижу. Такие вещи меня раздражают. Мне нужно проанализировать гонку и понять, не слишком ли я ускорился вначале. Так много отдать Сьюру — это раздражает. Нельзя было так проигрывать, хоть я и знал, что он двигается по трассе всё быстрее.
Если он выходит вперёд, это хуже всего. Это нелегко психологически, но я извлеку пользу из этой гонки. На чемпионате мира я ему 20 секунд не проиграю. Таков мой ответ ему", — приводит слова Крюгера NRK.
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