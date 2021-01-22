Тренер травмированной лыжницы Сориной оценил вероятность её участия в ЧМ

Егор Сорин, муж и тренер российской лыжницы Татьяны Сориной, предположил, что спортсменка может выступить на чемпионате мира, который пройдёт в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Ранее сообщалось, что Сорина порвала связку ноги на тренировке.

«Возвращения Татьяны стоит ждать не раньше Кубка мира в Нове-Месте (20 и 21 февраля. — Прим. «Чемпионата»). Вся реабилитация и подготовка будет строиться к чемпионату мира, всё, что мы делаем, — ради подготовки к этому турниру. От нас зависит, как мы будем грамотно восстанавливаться и когда можно будет встать на лыжи.

С одной стороны, это надо сделать как можно быстрее, но, с другой стороны, торопиться тоже нельзя, потому что возможен рецидив и пропуск всего сезона. А так чемпионат мира долгий, может быть, не к первым дисциплинам, но ко второй части Таня сможет набрать кондиции.

Конечно, она чувствует себя плохо, у неё относительно сильный стресс. Изначально она не думала, когда подвернула ногу, что у неё что-то серьёзное. Утром в гостинице Таня пошла бегать и сама не поняла, как так наступила, может, поверхность была неровная. Меня рядом не было. Она услышала хруст, упала, сначала была сильная боль, но потом она смогла добежать до гостиницы, и была надежда, что ничего серьёзного нет», — цитирует Сорина «Р-Спорт».