Источник: Наталья Непряева пропустит скиатлон на этапе Кубка мира в Лахти
Российская лыжница Наталья Непряева пропустит скиатлон на этапе Кубка мира в Лахти, сообщает «Матч ТВ».
По данным источника, в гонке примут участие Анна Нечаевская, Наталья Мекрюкова и Алия Иксанова.
Напомним, на этапе не выступят вице-чемпионка «Тур де Ски» Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Алиса Жамбалова. Сообщалось, что по результатам двух тестов в организме Жамбаловой обнаружен коронавирус, болезнь проходит бессимптомно. Ступак пропустит этап из-за простуды, а Сорина — из-за травмы, полученной во время пробежки. Также сообщалось, что Ступак, скорее всего, выступит на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).
Вместо них на этапе выступят Лилия Васильева, Алия Иксанова и Екатерина Смирнова, которые уже прибыли в Лахти.
Стало известно, кто заменит Ступак, Сорину и Жамбалову на этапе Кубка мира в Лахти
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