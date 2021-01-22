Источник: Наталья Непряева пропустит скиатлон на этапе Кубка мира в Лахти

Российская лыжница Наталья Непряева пропустит скиатлон на этапе Кубка мира в Лахти, сообщает «Матч ТВ».

По данным источника, в гонке примут участие Анна Нечаевская, Наталья Мекрюкова и Алия Иксанова.

Напомним, на этапе не выступят вице-чемпионка «Тур де Ски» Юлия Ступак, Татьяна Сорина и Алиса Жамбалова. Сообщалось, что по результатам двух тестов в организме Жамбаловой обнаружен коронавирус, болезнь проходит бессимптомно. Ступак пропустит этап из-за простуды, а Сорина — из-за травмы, полученной во время пробежки. Также сообщалось, что Ступак, скорее всего, выступит на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).

Вместо них на этапе выступят Лилия Васильева, Алия Иксанова и Екатерина Смирнова, которые уже прибыли в Лахти.