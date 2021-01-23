Крянин: Устюгова однозначно нужно пробовать на последнем этапе эстафеты

Призёр чемпионата мира, главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Крянин поделился ожиданиями от возвращения Сергея Устюгова в сборную России.

На этапе Кубка мира в Лахти Устюгов выступит в эстафете. Для Сергея, которому тяжело далось восстановление после перенесённого коронавируса, это будет первый старт на международных соревнованиях в сезоне-2020/2021. Ранее Устюгов выиграл мини-тур на этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.

«В Кирово-Чепецке Сергей был в неплохом состоянии, но небольшие головные боли всё же его беспокоят. Поэтому, вероятно, тренеры решили, что ему лучше постепенно возвращаться к соревновательной практике. И скиатлон пока стоит пропустить. В эстафете же, на мой взгляд, Устюгова однозначно нужно пробовать на последнем этапе. В каком бы он ни был состоянии, если дело дойдет до финишных разборок, там у него будет больше шансов выиграть, чем у кого-либо ещё», — приводят слова Крянина «Известия».