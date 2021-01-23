Норвежки заняли весь пьедестал в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лахти, Непряева — 6-я

Норвежская лыжница Терезе Йохауг одержала победу в скиатлоне на шестом этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Второй стала Хелене Марие Фоссесхолм. Тройку лучших замкнула норвежка Хейди Венг.



Лучшей из российских лыжниц стала Наталья Непряева, пришедшая к финишу шестой. Анна Нечаевская – 16-я, Яна Кирпиченко — 18-я.

Лыжные гонки. Кубок мира. Шестой этап. Лахти, Финляндия

Женщины. Скиатлон 2 x 7,5 км

1. Терезе Йохауг — 37.45,1

2. Хелене Марание Фоссесхолм – отставание + 28,1

3. Хейди Венг (все – Норвегия) – + 29,6

4. Эбба Андерссон (Швеция) — +29,7

5. Джессика Диггинс (США) – + 30,1

6. Наталья Непряева (Россия) – + 1.02,5

7. Шарлотт Калла (Швеция) – + 1.02,8

16. Анна Нечаевская (Россия) – + 2.17,1

18. Яна Кирпиченко (Россия)– + 2.34,8