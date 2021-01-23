Норвежцы заняли весь пьедестал в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лахти, Большунов — 5-й

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен одержал победу в скиатлоне на шестом этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Вторым стал Сьюр Рёт. Тройку лучших замкнул ещё один представитель Норвегии Пол Голберг.

Лучший результат среди россиян продемонстрировал Александр Большунов, он пришёл к финишу пятым.

Лыжные гонки. Кубок мира. Шестой этап. Лахти, Финляндия

Мужчины. Скиатлон 2 x 15 км.

1. Эмиль Иверсен — 1:10.18,4.

2. Сьюр Рёте — отставание 0,4

3. Пол Голберг (все – Норвегия) — +6,6

5. Александр Большунов (Россия) — + 20,9

6. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — + 28,7

7. Дарио Колонья (Швейцария) — + 32,8

11. Денис Спицов (Россия) — +1.05,2

13. Алексей Червоткин (Россия) — +1.08,8

14. Евгений Белов (Россия) — +1.13,9

17. Иван Якимушкин ( Россия) — +1.30,6