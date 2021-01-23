Норвежцы заняли весь пьедестал в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лахти, Большунов — 5-й
Норвежский лыжник Эмиль Иверсен одержал победу в скиатлоне на шестом этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Вторым стал Сьюр Рёт. Тройку лучших замкнул ещё один представитель Норвегии Пол Голберг.
Лучший результат среди россиян продемонстрировал Александр Большунов, он пришёл к финишу пятым.
Лыжные гонки. Кубок мира. Шестой этап. Лахти, Финляндия
Мужчины. Скиатлон 2 x 15 км.
1. Эмиль Иверсен — 1:10.18,4.
2. Сьюр Рёте — отставание 0,4
3. Пол Голберг (все – Норвегия) — +6,6
5. Александр Большунов (Россия) — + 20,9
6. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — + 28,7
7. Дарио Колонья (Швейцария) — + 32,8
11. Денис Спицов (Россия) — +1.05,2
13. Алексей Червоткин (Россия) — +1.08,8
14. Евгений Белов (Россия) — +1.13,9
17. Иван Якимушкин ( Россия) — +1.30,6
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