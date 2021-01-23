Бородавко — о падении Большунова: не обвиняю норвежцев, но закрадываются сомнения

Тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал инцидент в конце скиатлона на этапе Кубка мира в Лахти. Александр Большунов и норвежец Ханс Кристер Холунд упали на повороте на последний спуск.



«В серой зоне, где нет камер, Холунд завалился на Большунова — и они оба вылетели с трассы. Борьба за медали на этом закончилась — отставание было 15–20 секунд. Всё это очень странно. Помним, как норвежцы говорили о командной тактике, и подобные случаи вызывают вопросы. Не обвиняю норвежцев, но закрадываются некоторые сомнения. Если понадобится, мы тоже можем ответить.

Что касается слов Большунова о норвежской тактике, думаю, это было на эмоциях. Поговорили с Сашей после гонки — он расстроен. Мы хотим бороться за медали в честной борьбе. Работаем дальше», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салавтом Муртазиным.