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Бородавко — о падении Большунова: не обвиняю норвежцев, но закрадываются сомнения

Бородавко — о падении Большунова: не обвиняю норвежцев, но закрадываются сомнения
Другие / Лыжный спорт 0
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Тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал инцидент в конце скиатлона на этапе Кубка мира в Лахти. Александр Большунов и норвежец Ханс Кристер Холунд упали на повороте на последний спуск.

«В серой зоне, где нет камер, Холунд завалился на Большунова — и они оба вылетели с трассы. Борьба за медали на этом закончилась — отставание было 15–20 секунд. Всё это очень странно. Помним, как норвежцы говорили о командной тактике, и подобные случаи вызывают вопросы. Не обвиняю норвежцев, но закрадываются некоторые сомнения. Если понадобится, мы тоже можем ответить.

Что касается слов Большунова о норвежской тактике, думаю, это было на эмоциях. Поговорили с Сашей после гонки — он расстроен. Мы хотим бороться за медали в честной борьбе. Работаем дальше», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салавтом Муртазиным.

Большунов — о падении в скиатлоне: возвращать долги будем на чемпионате мира
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