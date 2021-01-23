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Большунов и Устюгов будут финишёрами сборных России в эстафете на этапе КМ в Лахти

Большунов и Устюгов будут финишёрами сборных России в эстафете на этапе КМ в Лахти
Другие / Лыжный спорт 0

Стали известны составы эстафетных четвёрок сборной России по лыжным гонкам, которые поборются за медали на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). И в мужской, и в женской эстафете Россия будет представлена двумя командами.

Женщины

Россия-1: Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Мария Истомина.

Россия-2: Наталья Мекрюкова, Лилия Васильева, Екатерина Смирнова, Алия Иксанова.

Мужчины

Россия-1: Алексей Червоткин, Евгений Белов, Денис Спицов, Александр Большунов.

Россия-2: Илья Семиков, Иван Якимушкин, Андрей Мельниченко, Сергей Устюгов.

Напомним, у двукратного чемпиона мира Устюгова это будет первый международный старт в сезоне-2020/2021. Сергей тяжело восстанавливался после перенесённого коронавируса и теперь возвращается в сборную.

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