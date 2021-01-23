Конькобежцы Мурашов и Голикова — призёры этапа Кубка мира в Херенвене на дистанции 500 м

Российские конькобежцы Руслан Мурашов и Ангелина Голикова стали призёрами соревнований на дистанции 500 м на первом этапе Кубка мира, который проходит в Херенвене (Нидерланды). Первенствовали нидерландцы Дай Дай Нтаб и Фемке Кок. Голикова завоевала серебро, Мурашов — бронзу.
В старте принимал участие рекордсмен мира россиянин Павел Кулижников, но он не смог завершить дистанцию из-за падения. Для Кулижникова это был первый старт в международном сезоне-2020/2021.
Конькобежный спорт. Кубок мира. Первый этап. Херенвен, Нидерланды
Мужчины. 500 м
1. Дай Дай Нтаб (Нидерланды) – 34,550.
2. Лоран Дюбрёй (Канада) – 34,650.
3. Руслан Мурашов (Россия) – 34,665…
6. Виктор Муштаков (Россия) – 34,758…
9. Артём Арефьев (Россия) – 34,837.
Женщины. 500 м
1. Фемке Кок (Нидерланды) – 37,089.
2. Ангелина Голикова (Россия) – 37,304.
3. Хизер Маклин (Канада) – 37,368.
4. Ольга Фаткулина (Россия) – 37,370…
8. Дарья Качанова (Россия) – 37,844.
- 23 января 2021
-
21:36
-
21:22
-
20:44
-
20:33
-
20:19
-
19:58
-
19:46
-
19:26
-
18:05
-
17:46
-
17:38
-
17:32
-
17:22
-
16:55
-
16:50
-
16:42
-
16:39
-
16:14
-
14:43
-
14:23
-
13:45
-
13:25
-
13:11
-
12:43
-
11:39
-
10:51
-
09:13
-
00:41
-
00:28
- 22 января 2021
-
23:32
-
23:10
-
22:43
-
21:23
-
20:25
-
19:53