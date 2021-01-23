Конькобежцы Мурашов и Голикова — призёры этапа Кубка мира в Херенвене на дистанции 500 м

Российские конькобежцы Руслан Мурашов и Ангелина Голикова стали призёрами соревнований на дистанции 500 м на первом этапе Кубка мира, который проходит в Херенвене (Нидерланды). Первенствовали нидерландцы Дай Дай Нтаб и Фемке Кок. Голикова завоевала серебро, Мурашов — бронзу.

В старте принимал участие рекордсмен мира россиянин Павел Кулижников, но он не смог завершить дистанцию из-за падения. Для Кулижникова это был первый старт в международном сезоне-2020/2021.

Конькобежный спорт. Кубок мира. Первый этап. Херенвен, Нидерланды

Мужчины. 500 м

1. Дай Дай Нтаб (Нидерланды) – 34,550.

2. Лоран Дюбрёй (Канада) – 34,650.

3. Руслан Мурашов (Россия) – 34,665…

6. Виктор Муштаков (Россия) – 34,758…

9. Артём Арефьев (Россия) – 34,837.

Женщины. 500 м

1. Фемке Кок (Нидерланды) – 37,089.

2. Ангелина Голикова (Россия) – 37,304.

3. Хизер Маклин (Канада) – 37,368.

4. Ольга Фаткулина (Россия) – 37,370…

8. Дарья Качанова (Россия) – 37,844.