Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Конькобежцы Мурашов и Голикова — призёры этапа Кубка мира в Херенвене на дистанции 500 м

Конькобежцы Мурашов и Голикова — призёры этапа Кубка мира в Херенвене на дистанции 500 м
Другие / Конькобежный спорт 0
Аудио-версия:

Российские конькобежцы Руслан Мурашов и Ангелина Голикова стали призёрами соревнований на дистанции 500 м на первом этапе Кубка мира, который проходит в Херенвене (Нидерланды). Первенствовали нидерландцы Дай Дай Нтаб и Фемке Кок. Голикова завоевала серебро, Мурашов — бронзу.

В старте принимал участие рекордсмен мира россиянин Павел Кулижников, но он не смог завершить дистанцию из-за падения. Для Кулижникова это был первый старт в международном сезоне-2020/2021.

Конькобежный спорт. Кубок мира. Первый этап. Херенвен, Нидерланды
Мужчины. 500 м

1. Дай Дай Нтаб (Нидерланды) – 34,550.
2. Лоран Дюбрёй (Канада) – 34,650.
3. Руслан Мурашов (Россия) – 34,665…
6. Виктор Муштаков (Россия) – 34,758…
9. Артём Арефьев (Россия) – 34,837.

Женщины. 500 м

1. Фемке Кок (Нидерланды) – 37,089.
2. Ангелина Голикова (Россия) – 37,304.
3. Хизер Маклин (Канада) – 37,368.
4. Ольга Фаткулина (Россия) – 37,370…
8. Дарья Качанова (Россия) – 37,844.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021