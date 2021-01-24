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Крамер: мы все удивлены, что Клебо не выступает в Лахти. Не понимаю, почему он не приехал

Крамер: мы все удивлены, что Клебо не выступает в Лахти. Не понимаю, почему он не приехал
Другие / Лыжный спорт 0
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер высказался о решении норвежского лыжника Йоханнеса Хёсфлота Клебо пропустить этап Кубка мира в Лахти (Финляндия).

«Мы все удивлены, что он не приехал. Прошло много времени с тех пор, как норвежцы в последний раз выступали на Кубке мира. Мы знали, что они вернутся на этапах в Лахти и Фалуне. Но без Клебо… Для нашего спорта плохо, что лучшие спортсмены не выступают здесь. Особенно Клебо. Тем, кто следит за лыжными гонками, очень интересно наблюдать за дуэлью между ним и Большуновым.

Не понимаю, почему он не приехал. Многие этого не понимают. Видимо, чемпионат Норвегии важнее, чем Кубок мира. Повторюсь, считаю, что лучшие спортсмены должны соревноваться на Кубке мира, если всё хорошо. Он же не болеет или что-то в этом духе», — приводит слова Крамера NRK.

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