Червоткин объяснил, как сломал палку через две секунды после старта эстафеты на этапе КМ

Российский лыжник Алексей Червоткин прокомментировал выступление на первом отрезке эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия).

«На старте, видимо, сильно оттолкнулся. Лыжня достаточно мягкая, рыхлая, палка провалилась глубоко и сломалась. Никто из соперников не повлиял. Прошло буквально 2–3 секунды после старта, ещё никто не успел друг друга коснуться.



Состояние не лёгкое, но и не совсем тяжёлое. Очень сильно промахнулся с лыжами. Это немного настораживает, потому что впереди чемпионат мира. Скорее всего, в Оберстдорфе будет такая же погода, и на эту погоду это моя лучшая пара. Может, сами по себе лыжи не очень хорошие, не знаю.



После того как сломал палку, сразу же постарался снова занять лидирующую позицию, чтобы не было нервотрёпки. Скольжение было чуть-чуть хуже, с каждым кругом это накапливается, усталость приходит намного быстрее. За километр до финиша получил десять секунд, хотя, казалось бы, там один подъём, спуск и равнина на стадион», — сказал Червоткин в эфире Матч ТВ.