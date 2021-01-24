Бородавко: Большунов повёл себя неправильно, дал волю эмоциям. Это недопустимо

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал дисквалификацию команды с Александром Большуновым с эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). На финише финский лыжник Йони Мяки подрезал Большунова, тот отмахнулся и ударил его палкой. За неспортивное поведение российская команда с Большуновым была дисквалифицирована.

«Мяки повёл себя неспортивно, прыгнул на лыжи, перекрыл траекторию. Но Саша тоже повёл себя неправильно, дал волю эмоциям. Так бы дисквалифицировали только финнов, мы получили бы второе и третье место. Поговорим с ним, обсудим всё. В любом случае, что бы ни происходило, нельзя настолько давать волю эмоциям. Такое поведение недопустимо», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.