Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Губерниев — Большунову: палкой-то зачем? Что в лыжной команде происходит, ребята?

Губерниев — Большунову: палкой-то зачем? Что в лыжной команде происходит, ребята?
Другие / Лыжный спорт 0

Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал дисквалификацию российской команды с Александром Большуновым с эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). На финише финский лыжник Йони Мяки подрезал Большунова, тот отмахнулся и ударил его палкой. За неспортивное поведение российская команда с Большуновым была дисквалифицирована.

«Палкой-то зачем? Что в лыжной команде происходит, ребята? Это что такое? Это дисквал! Так не надо делать, Саша Большунов», — сказал Губерниев в своём телеграм-канале.

Финский лыжник подрезал Большунова на финише. Тот отмахнулся
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021