Губерниев — Большунову: палкой-то зачем? Что в лыжной команде происходит, ребята?

Российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал дисквалификацию российской команды с Александром Большуновым с эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). На финише финский лыжник Йони Мяки подрезал Большунова, тот отмахнулся и ударил его палкой. За неспортивное поведение российская команда с Большуновым была дисквалифицирована.

«Палкой-то зачем? Что в лыжной команде происходит, ребята? Это что такое? Это дисквал! Так не надо делать, Саша Большунов», — сказал Губерниев в своём телеграм-канале.