Тренер сборной Норвегии: я в шоке. У нас лыжные гонки, а не бои без правил

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал дисквалификацию российской команды с Александром Большуновым с эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). На финише финский лыжник Йони Мяки подрезал Большунова, тот отмахнулся и ударил его палкой. За неспортивное поведение российская команда с Большуновым была дисквалифицирована.

«Я в шоке от такого поведения. У нас лыжные гонки, а не бои без правил. Никогда такого не видел в нашем виде спорта. Надеюсь, больше не увижу. Нападение на людей должно иметь последствия. Надеюсь, FIS сделает шаг очень быстро», — приводит слова Носсума NRK.