Майгуров: разбираться надо позже, а то пострадает не только Большунов, но и вся команда

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал инцидент, произошедший на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия). Финн Йони Мяки подрезал россиянина Александра Большунова, тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована.
«Финиша сегодняшней эстафеты в лыжных гонках не видел, но слышал, что там было очень жарко. Думаю, при всех обстоятельствах нужно находить силы, чтобы сдерживать эмоции. Разбираться надо после сезона, а сейчас пострадает не только спортсмен, а вся команда. Когда эмоции переполняют, невозможно говорить за спортсмена», — сказал Майгуров в эфире Матч ТВ.
- 24 января 2021
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