Нисканен — о поведении Большунова: это не имеет ничего общего со спортом

Финский лыжник Ийво Нисканен, бежавший в эстафетной команде своей страны на этапе Кубка мира в Лахти, прокомментировал столкновение россиянина Александра Большунова и финна Йони Мяки на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти.

Мяки подрезал россиянина, тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение Александра первая российская команда была дисквалифицирована и лишена медали.

«Это поведение не имеет ничего общего со спортом. Я пытался вмешаться в конфликт, чтобы защитить Мяки, если бы ситуация ещё больше накалилась», — приводит слова Нисканена Expressen.

Сборная России не согласилась с решением жюри гонки, но не стала подавать протест, так как арбитры не сомневались в правильности действий финского лыжника.

Вяльбе объяснила, почему сборная России не подала протест на дисквалификацию Большунова