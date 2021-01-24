Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Нисканен — о поведении Большунова: это не имеет ничего общего со спортом

Нисканен — о поведении Большунова: это не имеет ничего общего со спортом
Другие / Лыжный спорт 0
Аудио-версия:

Финский лыжник Ийво Нисканен, бежавший в эстафетной команде своей страны на этапе Кубка мира в Лахти, прокомментировал столкновение россиянина Александра Большунова и финна Йони Мяки на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти.

Мяки подрезал россиянина, тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение Александра первая российская команда была дисквалифицирована и лишена медали.

«Это поведение не имеет ничего общего со спортом. Я пытался вмешаться в конфликт, чтобы защитить Мяки, если бы ситуация ещё больше накалилась», — приводит слова Нисканена Expressen.

Сборная России не согласилась с решением жюри гонки, но не стала подавать протест, так как арбитры не сомневались в правильности действий финского лыжника.

Вяльбе объяснила, почему сборная России не подала протест на дисквалификацию Большунова
Большунов проиграл, психанул и ударил соперника палкой. Команду России дисквалифицировали
У лидера российской сборной сдали нервы. Теперь его серьёзно накажут.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021