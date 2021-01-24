Нисканен — о поведении Большунова: это не имеет ничего общего со спортом

Финский лыжник Ийво Нисканен, бежавший в эстафетной команде своей страны на этапе Кубка мира в Лахти, прокомментировал столкновение россиянина Александра Большунова и финна Йони Мяки на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти.
Мяки подрезал россиянина, тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение Александра первая российская команда была дисквалифицирована и лишена медали.
«Это поведение не имеет ничего общего со спортом. Я пытался вмешаться в конфликт, чтобы защитить Мяки, если бы ситуация ещё больше накалилась», — приводит слова Нисканена Expressen.
Сборная России не согласилась с решением жюри гонки, но не стала подавать протест, так как арбитры не сомневались в правильности действий финского лыжника.
- 24 января 2021
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