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«Саша — мужчина, он поступил правильно». Петухов — об инциденте с Большуновым в эстафете

«Саша — мужчина, он поступил правильно». Петухов — об инциденте с Большуновым в эстафете
Другие / Лыжный спорт 0
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Бронзовый призёр Олимпийских игр 2010 года и чемпион мира 2013 года в командном спринте Алексей Петухов прокомментировал столкновение россиянина Александра Большунова и финна Йони Мяки на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.

При выходе на финишную прямую Мяки подрезал россиянина, сместившись вправо, где бежал Большунов. Тот отмахнулся и ударил соперника палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение Александра первая российская команда была дисквалифицирована и лишена медали.

«Саша — мужчина, он поступил правильно. Главное, чтобы он психологически всё это переборол и шел дальше к своим победам. Юрий Викторович Бородавко — опытный тренер, думаю, они с Большуновым сядут и всё разберут. Плюс, что это всё происходит на Кубке мира, а к чемпионату мира будут сделаны поправки, всё должно быть хорошо. Даже не сомневаюсь, что у нашей команды всё сложится в Оберстдорфе», — приводят слова Петухова «Известия».

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