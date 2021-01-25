Тренер сборной Норвегии назвал Большунова лучшим в мире лыжником, несмотря на его поступок
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал скандальный инцидент вокруг россиянина Александра Большунова на финише эстафетной гонки в Лахти (Финляндия).
Финн Йони Мяки подрезал Большунова, после чего тот отмахнулся палкой. После финиша Александр врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована.
«Мы очень уважаем Россию. Я беседую с их тренерами всякий раз, как мы встречаемся. Большунова я считаю прекрасным спортсменом и лучшим в мире лыжником.
Этот эпизод никак не повлияет на моё мнение о нём как о лыжнике. Но понятно, что то, что случилось вчера, не должно происходить», — приводит слова Носсума норвежское издание Nettavisen.
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