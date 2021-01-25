Мяки, в которого врезался Большунов, отказался подавать на него заявление

Финский лыжник Йони Мяки, который на этапе в Лахти стал участником конфликта с россиянином Александром Большуновым, отказался подавать на него заявление в полицию. Об этом сообщает Ilta Sanomat, ссылаясь на пресс-релиз национальной федерации.
Напомним, на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия) финн Йони Мяки подрезал Большунова, после чего тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников, включая Мяки. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована. Сегодня, 25 января, стало известно, что на Большунова подали заявление в полицию.
Победителями эстафетной гонки стали норвежцы Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Сьюр Рёте и Симен Хегстад Крюгер. Сборная Финляндии (Пертту Хювяринен, Ристоматти Хакола, Ийво Нисканен, Йони Мяки) финишировала второй. Третье место заняла вторая российская команда в составе Ильи Семикова, Ивана Якимушкина, Андрея Мельниченко и Сергея Устюгова.
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