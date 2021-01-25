Министр спорта России отреагировал на скандальный инцидент с Александром Большуновым

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал ситуацию с российским лыжником Александром Большуновым, случившуюся на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти.

Финн Йони Мяки подрезал Большунова, после чего тот отмахнулся палкой. После финиша Александр врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована. Сегодня, 25 января, стало известно, что на Александра подали заявление в финскую полицию.

«Я считаю недопустимым излишне политизировать данную ситуацию. Некоторые зарубежные СМИ начали говорить, что это демонстрация отсутствия культуры в России. Я считаю, нельзя так огульно давать оценку нашим спортсменам и нашей стране. Они выдающиеся люди и, как правило, демонстрировали высокую ответственность. Если какие-то случаи возникают, нужно объективно их оценить вместе со спортсменом и тренером и дать взвешенную оценку, не делая „горячего пиара“ всего российского спорта.



Не в моих приоритетах комментировать поведение и поступки. Есть федерация, есть сборная, есть тренер — они должны дать соответствующую оценку. Я там не был, не знаю всей объективной картины, что там случилось, делая выводы только по отчётам СМИ. Если там было нарушение правил спортивного поведения, значит, тренеры и руководители федерации должны дать соответствующую оценку этому поступку», — цитирует Матыцина РИА «Новости».