Свищёв: дисквалифицировал бы и Большунова, и финского лыжника. Он поступил по-хамски

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал инцидент, произошедший на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти (Финляндия). Финн Йони Мяки подрезал россиянина Александра Большунова, тот отмахнулся и ударил его палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована.
«Конечно, Александру нужно было контролировать свои эмоции, ведь его уважают и в России, и во всём мире. Правда, это не отменяет того, что финский лыжник поступил по-хамски. Очевидно, что Большунов обошёл бы соперника на финише, просто хамство от финна. На месте судейской коллегии я бы дисквалифицировал и российского, и финского спортсменов.
Большунов просто не сдержался, за что его справедливо наказали. Хотя я его понять могу и рад, что этот инцидент не зашёл дальше», — приводит слова Свищёва «Р-Спорт».
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