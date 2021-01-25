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Финский лыжник объяснил, почему не нанёс удар Большунову в ответ

Финский лыжник объяснил, почему не нанёс удар Большунову в ответ
Другие / Лыжный спорт 0
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Финский лыжник Йони Мяки объяснил, почему не дал сдачи в ответ на нападение россиянина Александра Большунова на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.

Конфликт лыжников начался с того, что при выходе на финишную прямую Мяки подрезал россиянина, сместившись вправо, где бежал Большунов. Тот отмахнулся и ударил соперника палкой. После финиша Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение Александра первая российская команда была дисквалифицирована и лишена медали.

«Почему воздержался и не дал сдачи Большунову? Моя палка застряла, поэтому я не мог встать и нанести ответный удар», — приводит слова Мяки Aftonbladet.

Напомним, полиция финского региона Хяме получила два запроса на расследование инцидента в лыжной гонке. Электронные сообщения о нападении Большунова на финна зарегистрированы.

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