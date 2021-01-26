Петкович: был зол и расстроен, что Россия показала такую невыразительную игру со Швецией

Главный тренер сборной России по гандболу Велимир Петкович прокомментировал выступление национальной команды на чемпионате мира. Российские гандболисты не смогли выйти в четвертьфинал, уступив Швеции в последнем матче со счётом 20:34.

«Я могу сказать, что я больше доволен итогами чемпионата, чем недоволен. Всем известно, с каким составом мы поехали на турнир, и у нас было не так много тренировочных дней, чтобы полностью к нему подготовиться.

Исходя из того, что у меня как тренера было не так много времени для тактического тренировочного процесса, я работал над эмоциональной составляющей. С каждым игроком было много разговоров. Мне очень понравилось, как игроки себя изменили. Поначалу не каждый игрок был готов открыться, но в ходе турнира они всё более эмоционально проявляли себя.

Конечно, я анализировал последнюю игру турнира. Я был очень зол и расстроен, что команда показала такую невыразительную игру. Но если брать весь турнир, то я в целом доволен, как ребята выступили вместе, единой командой. Мы могли выиграть у Беларуси, в составе которой пять человек играют в Лиге чемпионов, но сыграли вничью. Обыграли Словению, в которой немало игроков топ-уровня. Сегодня у меня очень хороший контакт с игроками, и я не вижу, что кто-то недоволен. У нас очень хорошее взаимопонимание», — сказал Петкович на встрече с журналистами.

«Конечно, смешанные чувства из-за последнего матча. Мы не рассчитывали проводить его так неудачно. До этого у нас было хорошее выступление: первый групповой этап завершили на первом месте, хотя в это никто не верил. Кого ни спроси — шансов у нас не было. Потом проиграли хозяевам, но обыграли Македонию и рассчитывали на более серьёзную борьбу со шведами. Но, наверное, где-то перегорели. Или не хватило опыта игры таких важных матчей — за четвертьфинал чемпионата мира. Такое поражение — это огромный опыт для всех нас, особенно для молодых игроков, которые не проводили матчей такого уровня. Думаю, каждый разберёт свои ошибки, сделает выводы и в будущем это пойдёт только на пользу нашей команде.

Ворота сборной Швеции защищал один из лучших вратарей мира, но, думаю, больше сказался груз ответственности на нас самих. Меня лично, наверное, много мыслей захлестнуло, и я не справился с набором вариантов — как его перехитрить, что придумать. Может быть, всё нужно было сделать проще, привычнее», — добавил гандболист сборной Игорь Сорока.