«Преступление без наказания». Норвежский журналист — о скандальном инциденте с Большуновым

Норвежский журналист портала VG Лейф Вельхавен прокомментировал скандальный инцидент с российским лыжником Александром Большуновым на финише эстафеты в рамках этапа Кубка мира в Лахти.

Финн Йони Мяки подрезал Большунова, после чего тот отмахнулся палкой. После финиша Александр врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована. Вчера, 25 января, стало известно, что на Александра подали заявление в финскую полицию.

«Преступление без наказания. Таков невероятный итог поступка Александра Большунова, который потерял голову во время и после завершения эстафеты в финских лесах. По крайней мере сейчас. Теперь инцидент с лыжной трассы, где соотечественник Фёдора Достоевского ударил Йони Мяки, а затем врезался в него после финиша, будет рассматриваться полицией.

С точки зрения уголовного права мы не говорим о крупном преступлении, но для лыж будет слишком серьёзно, если такой поступок останется без последствий.

FIS не будет применять к Большунову другого наказания, кроме уже принятой дисквалификации. Федерация лыжных гонок России не видит причин для каких-либо последствий в отношении их главной звезды. Более того, его неспортивное поведение получает поддержку на родине.

Отсутствие действий — неприемлемо. В подобных случаях надо определить, какие наказания для лидеров должны следовать за явные нарушения правил честной игры. Нужно определить количество гонок Кубка мира, которые этот человек должен пропустить. Может, отстранить на весь гоночный уик-энд. Это минимум того, на что мы можем рассчитывать.

Вне зависимости от того, кто и что думает о технике лыжного хода, расстройство Большунова, когда его обходят перед финишем, можно понять. Он отмахнулся палкой. Это не хорошо само по себе, но такой поступок был совершён в момент расстройства. Однако никаких причин по-хоккейному врезаться в Мяки после финиша не было.

Ситуация ещё больше накаляется, когда в деле с русским возникает несоответствие между «преступлением» и «наказанием». Это уже не в первый раз.

Тот факт, что CAS вдвое уменьшил наказание для России за систематическое применение допинга, — это уже скандал. Некоторые санкции были столь мягкими и бессмысленными, что выглядят как пародия. Эта история не имеет общего с инцидентом с участием Большунова, но общая черта заметна — это линия отрицания со стороны России, когда она сталкивается с чем-то неприемлемым.

Президент Федерации лыжного спорта России Елена Вяльбе вряд ли найдёт новых друзей в международном лыжном сообществе, если она не видит смысла чётко обозначать границы для своей звезды. А для самого Большунова этот опыт может стать стрессом перед предстоящим чемпионатом мира. В Зеефельде у него возникли трудности, когда он находился под давлением. Сможет ли он справиться в этот раз?

Может, он извлёк урок из того, что случилось в Финляндии. А руководство чему-то научилось? Если будет больше таких эпизодов, нам нужна строгая система реагирования. Нужно снимать шёлковые перчатки", — написал Вельхавен.