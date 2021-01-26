Чемпион ОИ — о поступке Большунова: может, он чувствует, что его состояние ухудшается

Олимпийский чемпион 2006 года итальянский лыжник Фульвио Вальбуза поделился мнением об инциденте на финише эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Напомним, финский лыжник Йони Мяки подрезал россиянина Александра Большунова, после чего тот отмахнулся и ударил его палкой. Придя к финишу, Большунов врезался в финских лыжников. За неспортивное поведение российская команда была дисквалифицирована.



«Несколько раз пересматривал те кадры. Мяки был впереди и непреднамеренно помешал Большунову, у которого тем не менее был шанс выйти из ситуации.



Но он отреагировал неправильно. Ярость, проявившаяся во время гонки, уже была лишней, но то, что случилось после, было вовсе неправильным.



Не понимаю его разочарования, возможно, его зацепил субботний скиатлон с норвежцами. Это лишь моё предположение. Возможно, Большунов чувствует, что его состояние ухудшается в самый неподходящий момент — перед чемпионатом мира. Ведь он ещё ни разу не выигрывал там золотые медали», — приводит слова Вальбузы Ilta-Sanomat.

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