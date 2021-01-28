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Видео: обзор драматичной победы Дании над Египтом в четвертьфинале ЧМ по гандболу

Видео: обзор драматичной победы Дании над Египтом в четвертьфинале ЧМ по гандболу
Другие / Гандбол 0

В YouTube разместили видеообзор драматичной победы сборной Дании над командой Египта в четвертьфинале мужского чемпионата мира по гандболу.

В невероятном по напряжению четвертьфинальном матче с двумя овертаймами победитель определился только в серии пенальти. Основное и дополнительное время встречи между командами Дании и Египта завершилось вничью – 35:35. В серии послематчевых пенальти точнее были гандболисты из Дании – 4:3. Победный бросок на счету Лассе Свана, реализовавшего решающий семиметровый.

Права на видео принадлежат Международной федерации гандбола. Посмотреть видео можно в YouTube-канале Handball Egypt2021.

В полуфинале Дания встретится со сборной Испании. В другой паре сойдутся Швеция и Франция.

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