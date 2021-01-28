Тренер сборной России рассказал, в каких гонках на этапе КМ в Фалуне выступит Устюгов
Российский лыжник Сергей Устюгов на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция) будет заявлен для участия в индивидуальной гонке свободным стилем, также он выступит в спринтерской гонке. Об этом сообщил тренер сборной России Сергей Турышев.
«Сергей готовится к спринтерской и индивидуальной коньковой гонке», — приводит слова Турышева «Р-Спорт».
Этап Кубка мира в Фалуне пройдёт с 29 по 31 января.
28-летний Устюгов — двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и командном спринте), победитель многодневной гонки «Тур де Ски» 2017 года, трёхкратный чемпион мира среди молодёжи, пятикратный чемпион мира среди юниоров. В сезоне-2020/2021 вернулся в состав сборной России на этапе Кубка мира в Лахти, после того как перенёс коронавирус.
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