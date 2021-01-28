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Йоханнес Клебо — о тесте на коронавирус в Фалуне: это было необычно и странно

Йоханнес Клебо — о тесте на коронавирус в Фалуне: это было необычно и странно
Другие / Лыжный спорт 0

Трёхкратный олимпийский чемпион лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо поделился впечатлениями от процедуры прохождения теста на коронавирус перед стартом этапа Кубка мира в Фалуне (Швеция). Спортсменам пришлось самим брать у себя мазок из носа. На предыдущих этапах эту процедуру проводили медицинские работники.

«Это было необычно и странно, когда пришлось засовывать эту палочку в нос. Я бы предпочёл, чтобы это делали другие люди. Невозможно сказать, засунул ли я её достаточно глубоко.

Хальфварссон сказал, что к процедуре отнеслись слишком легкомысленно? Я согласен с ним. Когда это делали другие, было более профессионально. Я хорошо себя чувствую, но нужно сохранять дистанцию", — приводит слова Клебо NRK.

Этап Кубка мира в Фалуне стартует завтра, 29 января.

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