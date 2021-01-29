Елена Вяльбе — о победе Большунова в Фалуне: горжусь Сашей!

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась впечатлениями от победы россиянина Александра Большунова в индивидуальной гонке на 15 км коньковым ходом на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).

«Очень счастлива. Гонка выдалась тяжёлой не только для Большунова, но и для всех остальных спортсменов. Горжусь Сашей! Надеюсь, вся страна гордится вместе со мной», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Второе место занял представитель Норвегии Симен Хегстад Крюгер, отставший от Большунова на 1,8 секунды. Третьим стал другой норвежец Сьюр Рёте, чьё отставание от победителя составило 23,9 секунды. Большунов является действующим обладателем «Большого хрустального глобуса».