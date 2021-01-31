Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

В сборной России прокомментировали падение Большунова в квалификации спринта

В сборной России прокомментировали падение Большунова в квалификации спринта
Другие / Лыжный спорт 0
Аудио-версия:

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал падение российского лыжника Александра Большунова в квалификации спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Спортсмен не попал в четвертьфинальную стадию спринта, показав 46-й результат.

«На повороте лыжа съехала внутрь, присел на пятую точку, потерял скорость, поэтому проигрыш у Большунова уже был большой. С Сашей ещё не разговаривал, но, думаю, никакой травмы нет. Настрой у него был неплохой, было видно, что шёл нормально. Но уже всё позади, будет спокойно готовиться к чемпионату мира», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Лучшим из россиян стал Сергей Устюгов, показавший четвёртый результат. В 1/4 финала спринтерской гонки выступят также Александр Терентьев, Глеб Ретивых и Денис Филимонов.

Александр Большунов упал во время квалификации в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021