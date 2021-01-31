В сборной России прокомментировали падение Большунова в квалификации спринта

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал падение российского лыжника Александра Большунова в квалификации спринтерской гонки на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция). Спортсмен не попал в четвертьфинальную стадию спринта, показав 46-й результат.
«На повороте лыжа съехала внутрь, присел на пятую точку, потерял скорость, поэтому проигрыш у Большунова уже был большой. С Сашей ещё не разговаривал, но, думаю, никакой травмы нет. Настрой у него был неплохой, было видно, что шёл нормально. Но уже всё позади, будет спокойно готовиться к чемпионату мира», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Лучшим из россиян стал Сергей Устюгов, показавший четвёртый результат. В 1/4 финала спринтерской гонки выступят также Александр Терентьев, Глеб Ретивых и Денис Филимонов.
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