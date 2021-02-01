Гандболистки ЦСКА досрочно вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Гандболистки ЦСКА в матче 12-го тура группового этапа Лиги чемпионов обыграли хорватскую «Подравку» со счётом 36:20. В составе армейского клуба самой результативной стала Дарья Дмитриева, забившая 6 мячей.

Отметим, что матч прошёл в Москве, хотя изначально должен был состояться 22 ноября в Хорватии, но был перенесён из-за случая заражения коронавирусом в «Подравке».

После этой победы российская команда возглавила таблицу группы B, набрав 21 очко в 12 матчах (10 побед, одна ничья и одно поражение), и досрочно гарантировала себе выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, так как обеспечила себе, как минимум, второе место в подгруппе.

В предпоследнем туре 7 февраля ЦСКА на своей площадке примет черногорскую «Будучност».

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины

Группа B. 12-й тур



ЦСКА (Россия) — «Подравка» (Хорватия) — 36:20 (16:10).