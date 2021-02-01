Гандболистки ЦСКА досрочно вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Гандболистки ЦСКА в матче 12-го тура группового этапа Лиги чемпионов обыграли хорватскую «Подравку» со счётом 36:20. В составе армейского клуба самой результативной стала Дарья Дмитриева, забившая 6 мячей.
Отметим, что матч прошёл в Москве, хотя изначально должен был состояться 22 ноября в Хорватии, но был перенесён из-за случая заражения коронавирусом в «Подравке».
После этой победы российская команда возглавила таблицу группы B, набрав 21 очко в 12 матчах (10 побед, одна ничья и одно поражение), и досрочно гарантировала себе выход в четвертьфинал Лиги чемпионов, так как обеспечила себе, как минимум, второе место в подгруппе.
В предпоследнем туре 7 февраля ЦСКА на своей площадке примет черногорскую «Будучност».
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины
Группа B. 12-й тур
ЦСКА (Россия) — «Подравка» (Хорватия) — 36:20 (16:10).
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