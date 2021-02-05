Двух российских борцов дисквалифицировали на четыре года за допинг

Федерация спортивной борьбы России на основании и во исполнение решения Дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства приняла решение дисквалифицировать борцов Руслана Абдулаева и Рашида Кайтмазова на четыре года за нарушение Общероссийских антидопинговых правил. Срок действия дисквалификации отсчитывается с 6 и 10 ноября 2020 года соответственно.

Спортсменов обвинили в нарушении пункта 2.1 правил, в котором, в частности, говорится: «Наличие запрещённой субстанции, или её метаболитов, или маркеров в пробе, взятой из организма спортсмена. Персональной обязанностью каждого спортсмена является недопущение попадания запрещённой субстанции в его организм. Спортсмены несут ответственность за любую запрещённую субстанцию, или её метаболиты, или маркеры, обнаруженные во взятых у них пробах. Соответственно нет необходимости доказывать факт намерения, ошибки, халатности или осознания спортсменом того, что он использовал допинг, при установлении случаев нарушений, описанных в правилах».