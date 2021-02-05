Александр Большунов гарантировал себе победу в общем зачёте Кубка мира — 2020/2021

Российский лыжник Александр Большунов гарантировал себе победу в общем зачёте Кубка мира по итогам сезона-2020/2021 и второй год подряд выиграет «Большой хрустальный глобус».

Обойти Большунова в споре за трофей теоретически мог только соотечественник Иван Якимушкин, в активе которого на данный момент 774 очка против 1613 у Александра. Правда, для этого Ивану нужно было не только поехать на этапы Кубка мира в Нове-Место (Чехия) и Осло (Норвегия), но и выиграть там все гонки, попутно взяв бонусные очки. Сегодня стало известно, что Якимушкин в Чехию не едет. О его отсутствии в российской заявке на этап в Ульрисехамне (Швеция) стало известно ранее.

«Иван пропустит этапы в Ульрисехамне и Нове-Месте. Сейчас идёт подготовка к чемпионату мира. Уже известно, какие дистанции каждый спортсмен побежит. Во всяком случае, первые две дистанции. Соответственно, вся работа сейчас направлена под конкретные дистанции, и этапы Кубка мира в Швеции и Чехии в эту программу не вписываются», — приводит слова тренера сборной России Олега Перевозчикова РИА «Новости».

Это означает, что Большунова можно поздравить со вторым «Большим хрустальным глобусом» подряд.

Однако заметим, что расследование по инциденту на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти ещё не завершено. Александру по-прежнему грозит наказание.

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