Чемпионат мира — 2022 по борьбе перенесён из Красноярска в Белград

Объединённый мир борьбы из-за решения CAS в отношении РУСАДА изменил места поведения чемпионатов мира 2022 и 2023 годов.

Таким образом, в 2022 году сильнейшие борцы мира встретятся в Белграде (Сербия), а не в Красноярске. Чемпионат мира – 2023 пройдёт в России, город будет назван в ближайшие месяцы. Чемпионат мира 2023 года станет первым отборочным турниром Олимпийских игр 2024 года в Париже. Путёвки для своих стран получат шесть сильнейших в каждой олимпийской весовой категории.

«Мы уважаем решение CAS, позицию ВАДА и соответствующим образом адаптировали график. Недавно мы с большим успехом провели индивидуальный чемпионат мира в Белграде и считаем, что Россия станет фантастической принимающей страной в 2023 году», — приводит слова президента United World Wrestling Ненада Лаловича пресс-служба UWW.

По решению CAS, Россия не может принимать чемпионаты мира до 16 декабря 2022 года. Ранее назначенные турниры могли быть оставлены в России в случае невозможности их переноса в другую страну.